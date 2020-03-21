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البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يبحث مواجهة "كورونا" بتريليوني دولار

السبت 21/مارس/2020 - 06:57 م
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البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، مساء اليوم السبت، بأن "حزمة التحفيز التي يبحثها مجلس الشيوخ الأمريكي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ربما تتجاوز قيمتها تريليوني دولار"، موضحاً أن "الحزمة تمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يصل إلى ما يزيد على تريليوني دولار، قال كادلو: "هذا صحيح"، مضيفاً "هذه مشكلة ستستغرق أسابيع وشهورا وليس سنوات".

وتابع: أن "أعضاء الكونجرس يدرسون أيضاً إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتاً".

هذا وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم أمس الجمعة، عن أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذرت الرئيس دونالد ترامب، في شهر يناير الماضي، من حجم وقوة انتشار الفيروس في الصين".

وجاء تقرير الصحيفة الأمريكية في الوقت، الذي سجلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل 18.763 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد و258 حالة وفاة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية البيت الأبيض

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