أسعار "الدولار" اليوم السبت 21-3-2020 بالبنوك في التعاملات المسائية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أستقرار خلال التعاملات المسائية بالبنوك، مع قيام البنك المركزي بإجراءات قوية لحماية الاقتصاد من تأثيرات فيروس كورونا.

وسجلت أسعار الدولار بالبنوك نحو 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع بالبنك المركزي ، وبلغ سعر الدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الأسلامي، وعرض بنك مصر إيران للتنمية الدولار عند مستويات 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة اللبناني نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في البنك التجاري الدولي.

وعلى صعيد المصارف الحكومية، فقد سجل في البنك الأهلى وبنك مصر نفس الأسعار حيث بلغ سعر الدولار على شاشات أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنكيين نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





الرئيس يجتمع بمحافظ البنك المركزي :

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم السبت اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر تناول استعراض مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.

وعرض "عامر" في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخرًا لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالميًا لفيروس كورونا المستجد، والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، وكذا دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات.

وقام "عامر" في ذات الإطار باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي، وذلك في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة