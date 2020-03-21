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في عيد الأم.. يسرا: "ربتيني أحسن تربية وحشتيني يا أمي ربنا يرحمك"

السبت 21/مارس/2020 - 07:16 م
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يسرا
يسرا
نادين نجدي
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نشرت الفنانة يسرا، صورة لها تجمعها مع والدتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت في الصورة ترتدي فستان إسود، وكانت والدتها ترتدي قميص لونه أزرق به رسومات ورد، وعلقت على الصورة قائلة:" وحشتيني يا أمي ربنا يرحمك ويجعلك من أهل جنته.. علمتني كتير وربتيني أحسن تربية، ربنا ميحرمنيش لا من برك ولا من رضاكي..أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا".

حازت الصورة على الكثير من الإعجاات، وعلق الجمهور قائلاً:"اللهم أمين ويرحم أمي"، وقال معجب آخر:"الله يرحمها ويرحم كل موتنا يارب"، وكتب آخر:"الله يرحمها ويسكنها جميع جناته".

أما الفنانين فعلقوا قائلين: كتبت هنا الزاهد:"الله يرحمها"، وكتبت غادة عبد الرازق:"الله يرحمها حبيبتي"، وعلقت عبير صبري قائلة:"ربنا يسكنها الجنة ويصبرك على فراقها".

يذكر أن يسىا تستعد للسباق الرمضاني بمسلسل"دهب عيرة"، ويشارك به كل من عبير صبري، خالد انور، هنادي مهنا، والعديد من النجوم
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