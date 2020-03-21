مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

اقتربت نهاية إعارة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجلبزي للنادي الأهلي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد جدد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم الصيف الماضي، ويسعى المارد الأحمر لشراء اللاعب نهائيا من فريقه الإنجليزي.

وكان هيدرسفيلد قد طلب 8 ملايين جنيه أسترليني من أجل الموافقة على رحيل رمضان صبحي للأهلي نهائيا في الصيف المقبل.

ويسعى الزمالك للتدخل في الصفقة، من أجل وصول اللاعب لأعلى سعر، وإفساد انتقاله للأهلي.

يذكر أن رمضان صبحي رحل عن الأهلي في صيف 2016 لستوك سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل منه لهيدرسفيلد ويعود للأهلي على سبيل الإعارة.