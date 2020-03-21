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كريستيانو رونالدو يوجه رسالة عاجلة بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، رسالة عاجلة إلى متابعيه حول العالم، بشأن فيروس كورونا القاتل.

وقال صاروخ ماديرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام: :" إذا حلمت باللعب لملايين حول العالم، فهذه فرصتك الآن، العب وأنت في الداخل «المنزل»، العب من أجل العالم".

وناشد رونالدو جميع الأشخاص حلو العالم بالبقاء في المنزل والحفاظ على صحتهم حتي يزول خطر فيروس كورونا المُدمر.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف كل الدوريات والبطولات الرياضية حول العالم، بعد أن انتشر الوباء القاتل بشكل سريع في جميع الدول وتسبب في آلاف الوفيات والمصابين.
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