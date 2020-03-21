نجم مانشستر يونايتد يجهز ضربة قوية للفريق ويقترب من الانتقال إلى أحد المنافسين

يستعد واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



سمولينج يستعد للعودة إلى إنجلترا



وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الإنجليزي كريس سمولينج مدافع نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي روما الإيطالي من المرجح أن يعود إلى إنجلترا عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري.



وكان سمولينج قد انضم لصفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي مانشستر يونايتد.



سمولينج يصدم اليونايتد



ولكن كشفت الصحيفة أنه في حالة عودة سمولينج إلى إنجلترا فلن يعود إلى نادي مانشستر يونايتد بل سينتقل إلى واحد من أرسنال أو إيفرتون أو توتنهام أو ليستر سيتي والذين أظهروا رغبة كبيرة بضمه في الصيف القادم.



كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي روما هو الأخر يرغب في شراء عقد سمولينج بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق ولكن اللاعب لم يحسم مستقبله حتى الآن.



مشاركات سمولينج مع نادي روما هذا الموسم



وقد شارك كريس سمولينج في 28 مباراة حتى الآن مع نادي روما خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد وقدم أداء قوي دفاعيا مع الفريق.