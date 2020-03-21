Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم مانشستر يونايتد يجهز ضربة قوية للفريق ويقترب من الانتقال إلى أحد المنافسين

السبت 21/مارس/2020 - 06:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سمولينج يستعد للعودة إلى إنجلترا

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الإنجليزي كريس سمولينج مدافع نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي روما الإيطالي من المرجح أن يعود إلى إنجلترا عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري.

وكان سمولينج قد انضم لصفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي مانشستر يونايتد.

سمولينج يصدم اليونايتد

ولكن كشفت الصحيفة أنه في حالة عودة سمولينج إلى إنجلترا فلن يعود إلى نادي مانشستر يونايتد بل سينتقل إلى واحد من أرسنال أو إيفرتون أو توتنهام أو ليستر سيتي والذين أظهروا رغبة كبيرة بضمه في الصيف القادم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي روما هو الأخر يرغب في شراء عقد سمولينج بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق ولكن اللاعب لم يحسم مستقبله حتى الآن.

مشاركات سمولينج مع نادي روما هذا الموسم

وقد شارك كريس سمولينج في 28 مباراة حتى الآن مع نادي روما خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد وقدم أداء قوي دفاعيا مع الفريق.
Advertisements

أخبار تهمك

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

نصيحة نجوم الأهلي لحسام عاشور بعد قرار الأهلي

منذ ساعة و نصف

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 6 ساعات

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:54 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

05:43 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status