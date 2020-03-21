رامي رضوان يصف الاحتفال بالأمهات في زمن الكورونا: "عيد أم عن بعد"

كتب الإعلامي رامي رضوان في تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تهنئة لأمهات مصر بحلول عيد الأم، ونصح المواطنين بعدم زيارة أمهاتهم تجنبًا للاختلاط الذي قد يتسبب عنه تفشي فيروس كورونا المستجد.









حيث كتب "رضوان"، قائلا:"كل سنة وكل أمهات مصر بخير، لو بتحبها ماتروحلهاش الأيام دي، عيّد عليها من بعيد ويارب اكتبلها عمر مديد بصحة وعافية، ربنا يحفظ أمهاتنا وأبهاتنا جميعا يا رب، عيد أم عن بُعد، العيد في زمن الكورونا".يذكر أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد تواصل الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.



