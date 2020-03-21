بسبب كورونا.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن لاعبيه

يدرس مسؤولو الأهلي السعودي لكرة القدم لتجهيز لاعبيهم بالشكل الأمثل بتهيئة كل العناصر حولهم لمساعدتهم تحسبا لعودة التدريبات ومنافسات الموسم الرياضي في أي وقت.





ويعتزم مسؤولو الفريق تزويد لاعبي فريقهم بأجهزة طبية خفيفة وأخرى للياقة لمساعدتهم على تنفيذ البرامج الموضوعة لهم للتدرب بالمنزل.





وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق أنه على الأندية تعليق التدريبات مؤقتًا بعد إيقاف النشاط الرياضي تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





ويقوم معظم لاعبي الأندية حول العالم بالتدريب داخل المنزل خلال الفترة الماضية بعد تعليق النشاط الرياضي وفي معظم أندية العالم بسبب فيروس كورونا.



