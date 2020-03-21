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هكذا هنأ محمد نور والدته بعيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 07:05 م
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محمد نور
محمد نور
نادين نجدي
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نشر الفنان محمد نور، مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصورة الأولى صورته مع والدته، وباقي الصور صور زوجته مع ابنته، وعلق على الصور قائلاً: "كل سنة وأمي طيبه كل سنة وكل ام في الدنيا كل سنه وأم أولادي.. طيبة كل سنة وأنتم طيبين".

حازت الصور على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "الله يحفظلك امك وجميع امهات العالم"، وكتب معجب آخر: "كل سنة وست الحبايب طيبة"، وقال آخر: "وانت طيب وبالف خير".

ويذكر أن آخر كليب طرحه نور كان "شمس بحر"، وتعد من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز.

وتعتبر أغنية "شمس بحر" ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" الذي يضم 10 أغاني وهم": "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".
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