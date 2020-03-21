عاجل.. وفاة الفنان أمين سامي إثر أزمة قلبية

أعلن المنتج الفني فايز عزيز، وفاة الفنان أمين سامي، بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة، موضحًا أن سبب الوفاة أزمة قلبية.

وكتب "فايز"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقل إلي الأمجاد السماوية الصديق الفنان أمين سامي.. ربنا يرحمه ويغفر له".ولم يكشف فايز عزيز، عن موعد للجنازة أو العزاء حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عن العزاء خلال الساعات المقبلة عبر السوشيال ميديا.يشار إلي أن أمين سامي، فنان مصري بدأ حياته كعازف جيثارة، بعدها انتقل للغناء مع ألحان لكبار الملحنين مثل محمد الموجي وكان ألبومه الأول "امشي" نقطة انطلاقته الأولى نحو الشهرة والنجوميّة، لكن لم يستمر طويلا حيث ابتعد الفترة الإخيرة عن الساحة الفنية.