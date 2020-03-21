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المملكة تقرر إغلاق المحلات التجارية في جميع المناطق لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:33 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارا بإغلاق محلات تجهيز الحفلات والأفراح، وإغلاق  جميع المحلات والأنشطة التجارية بما فيها الواقع على الشوارع التجارية بأنواعها المختلفة والمطاعم، كإجراء للحد من مخاطر فيروس كورونا في جميع المناطق والمحافظات.

وشملت الإجراءات أيضا خدمة التوصيل والعربات المتنقلة والثابتة لبيع وتقديم وتجهيز الأطعمة والمشروبات و منتجات الأسر المنتجة من 8 مساء إلى  6 صباحاً  ويستشنى من ذلك الصيدليات والمنشآت الطبية وخدمات التزود بالوقود في محطات الوقود ومحلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهيبرماركت.

وبحسب الأوامر فإنه يمنع أي تجمعات وفي أي موقع والقيام بحملات تسيتهدف التجمعات يكون النصح أولاً ومن لم يتجاوب يكون الحزم لإعتماده وتنفيذه إعتباراً من هذا اليوم السبت.

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.

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فيروس كورونا المملكة المحلات التجارية اغلاق إغلاق المحلات

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