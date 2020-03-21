المجلس الاعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. اعرف الموعد الجديد

استعرض المجلس الاعلى للجامعات، في اجتماع اليوم السبت، بجلسته رقم (698)، كافة الخطط المستقبلية للدراسة بالجامعات والمعاهد ضمن تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض، وذلك في إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين.





وبدء اجتماع المجلس الاعلى للجامعات، بالحديث عن أهمية القرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المصريين والجهود التي بذلتها جميع وزارات وقطاعات الدولة لتحقيق ذلك.





وناشد المجلس الاعلى للجامعات المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات التي وضعتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، كما قدمت كامل الشكر لجميع الهيئات المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والمعاهد على التعاون والدعم السريع لمنظومة "التعليم عن بعد".





ووجه المجلس الاعلى للجامعات تقديره واحترامه لمقدمي الخدمات الصحية والرعاية سواء أطباء أو هيئة تمريض أو فنيين أوالإداريين العاملين بالمستشفيات، وذلك على الدور الرائع والمجهود المبذول الذي يقومون به خلال هذه الفترة.





وأكد المجلس الاعلى للجامعات أن العمل على الاهتمام بصحة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هي الأولوية له، وأنه يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ عليها.





ووجه المجلس الاعلى للجامعات بسرعة إنجاز مهمة الخطة المعلنة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل منشآت ومرافق الجامعات، والاهتمام أيضًا بالتعقيم والتطهير بشكل دوري دون توقف.





وتم التأكيد على القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للمستشفيات والذى انعقد في جلسته الطارئة يوم الخيمس الماضي بتاريخ 19/3/2020، وهي الاستمرار في تفعيل منظومة (التعليم عن بعد) خلال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة، وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية، وذلك وفقًا لما تقرره كل جامعة.





وشدد المجلس الاعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية، وأنه في حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقًا سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الترم الثاني.





وسيتم تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل يوم السبت الموافق 30/5/2020، وفقًا للجداول التي ستعلنها كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.





وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، يُترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقاً لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.





وقرر المجلس الاعلى للجامعات أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه التزامًا بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.