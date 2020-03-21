جامعة الجوف تطلق فعاليات أنشطة طلابية عن بُعد لمواجهة كورونا

أطلقت جامعة الجوف السعودية، فعاليات الأنشطة الطلابية عن بُعد "خليك بالبيت" التي ستبدأ غدا (الأحد)، من خلال برنامج "google meet"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.





وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي، أن الفعاليات تتضمن مجموعة من المسابقات والمبادرات، أبرزها مسابقة متواصلون التي تشمل الألعاب الإلكترونية لبطولتي فيفا 20 والشطرنج عن طريق تطبيقي "zoom" و"google Duo"، ومسابقة "كلنا مسؤولون" وهي عبارة عن مقطع فيديو لمدة دقيقتين يحتوي على أفكار طلابية ومقترحات بشأن التوعية للحد من انتشار مرض كورونا المستجد.





وأضاف الفويهي أن من بين الفعاليات أيضاً "مسابقة قبل وبعد" التي تشمل أي عمل قام به الطالب قبل وبعد التطورات من خلال فن الرسم وتزيين الغرفة أو المنزل، وكذلك مسابقة نحو رؤية 2030 التي تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على القراءة ومعرفة محاور رؤية المملكة الطموحة، إضافة إلى تفعيل مسابقات الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي العاشر في الخطابة والشعر وفعالية الدراسات الأولية للشارة الخشبية للطالبات عن بعد.





وبيّن الفويهي أن العمادة رصدت مبلغ 2500 ريال للفائز بالمركز الأول ومبلغ 2000 للفائز بالمركز الثاني، و1000 ريال للفائز بالمركز الثالث من كل مسابقة.





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.



