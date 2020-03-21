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نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة بشأن انتقال صلاح وماني إلى ريال مدريد

السبت 21/مارس/2020 - 06:27 م
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صلاح وماني
صلاح وماني
حسام مجدي
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فجر ستيف ماكمانامان نجم ليفربول وريال مدريد السابق مفاجأة بشأن انتقال الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجمي الريدز إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية خلال الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية انتقال صلاح وماني إلى صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

تعليق ماكمانامان على احتمالية انتقال صلاح وماني إلى ريال مدريد

وقال ستيف ماكمانامان في تصريحات صحفية حول احتمالية انضمام نجمي الريدز إلى ريال مدريد: "يمتلك ريال مدريد إيدين هازارد، واشتروا رودريغو الصيف الماضي، واستثمروا مؤخرا في رينييه، لذلك أعتقد أن كل ما يقال عن رحيل صلاح وماني من ليفربول في الصيف المقبل هي مجرد إشاعة".

وأضاف: "بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن الأندية الإنجليزية هي الأفضل في الوقت الحالي وليس ريال مدريد وبرشلونة، بالطبع كلاهما يريدان تدعيم صفوفهما بعدد من اللاعبين الجدد في ظل عروضهما الكروية المخيبة للآمال في الموسم الحالي، ولكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة لرحيل صلاح أو ماني لقطبي إسبانيا".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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