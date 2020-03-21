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ليفاندوفسكي وزوجته يتبرعان بمليون يورو لمساعدة مصابي الكورونا
السبت 21/مارس/2020 - 06:23 م
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أحمد عصام
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حرص اللاعب البولندي روبرتو ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني مع زوجته آنا ستاتشورسكا على التبرع بمبلغ مليون يورو من أجل مساعدة مصابي فيروس كورونا في الفترة الحالية.
وقال الثنائي ليفاندوفسكي وزوجته تصريحات مؤثر عبر صحيفة بيلد : "نحن جميعًا مدركون للحالة الصعبة من حولنا، واليوم نلعب جميعا في فريق، ودعونا نكون أقوياء في هذه المعركة".
وأضافا : "إذا استطعنا مساعدة شخص ما فلنقم بذلك، وهذا الوضع يؤثر على كل واحد منا، ونطلب من الجميع اتباع التعليمات والاستماع إلى أولئك الذين يعرفون لأفضل".
وتابع الثنائي تصريحاتهم : "يجب أن نظهر المسؤولية ونعتقد أننا سنعود قريبًا إلى حياتنا الطبيعية، ونحن في هذا الوضع معًا ونمر به معً".
وقال الثنائي ليفاندوفسكي وزوجته تصريحات مؤثر عبر صحيفة بيلد : "نحن جميعًا مدركون للحالة الصعبة من حولنا، واليوم نلعب جميعا في فريق، ودعونا نكون أقوياء في هذه المعركة".
وأضافا : "إذا استطعنا مساعدة شخص ما فلنقم بذلك، وهذا الوضع يؤثر على كل واحد منا، ونطلب من الجميع اتباع التعليمات والاستماع إلى أولئك الذين يعرفون لأفضل".
وتابع الثنائي تصريحاتهم : "يجب أن نظهر المسؤولية ونعتقد أننا سنعود قريبًا إلى حياتنا الطبيعية، ونحن في هذا الوضع معًا ونمر به معً".
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