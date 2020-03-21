4 أهلاوية لعبوا لبيراميدز.. هل ينضم لهم الثلاثي الكبار؟

اقترب شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي من الانتقال لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد موافقة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، علي رحيل اللاعب بشكل رسمى نهاية الموسم الحالي.





وذكرت تقارير صحفية أن شريف اكرامي وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات قادمة، على أن يعلن تفاصيل الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.





من ناحية أخري ترددت أنباء قوية عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات لضم أحمد فتحي وحسام عاشور ثنائي الفريق الأهلاوي، حيث لم يحسم مصير الأول بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء حتي الآن، أما الثاني رفض الجهاز الفني تجديد عقده وعرضت إدارة النادي عليه إما الاعتزال أور الرحيل.





وسوف ينضم الثلاثي الأهلاوي لقائمة الأهلاوية الذين لعبوا ضمن صفوف بيراميدز حال اتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " قائمة نجوم الأهلي الذين لعبوا لبيراميدز خلال السنوات الماضية:-









- محمد فاروق:





لعب "فاروق" ضمن صفوف النادي الأهلي موسم 2014 / 2015، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، مما دفعه للخروج على سبيل الإعارة لنادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل للنادي الدجلاوي بشكل نهائي، وتنقل بعدها بين أندية المقاولون العرب والانتاج الحربي، قبل أن يستقر به المطاف في نادي بيراميدز.





- جون آنطوي:





انتقل الغاني جون آنطوي للأهلي موسم 2015 / 2016 قادمًا من الشباب السعودي، ولكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه رفقة الفريق الأهلاوي، مما دفعه للانتقال لنادي مصر المقاصة على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الفيومي تفعيل شراءه بشكل نهائي، وفي موسم 2019 / 2020 انتقل لنادي بيراميدز ويقدم مستويات رائعة رفقة الفريق حاليًا.





- عبد الله السعيد:





انضم "السعيد" لصفوف النادي الأهلي موسم 2011 / 2012، ولعب ضمن صفوف الفريق الأحمر عدة مواسم وحقق معه العديد من الألقاب والبطولات، ولكن بعد توقيعه للزمالك، قررت إدارة القلعة الحمراء عرضه للبيع، لينتقل بعدها للدوري الفنلندي، ثم الأهلي السعودي، قبل أن يستقر به الحال في نادي بيراميدز.





- أحمد حمودي:





بعدما فشل في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة رفقة النادي الأهلي، انتقل "حمودي" لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، ولكن لم يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق مما أبعده عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي.



