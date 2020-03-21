أحمد صلاح حسني يقبل تحدي الخير ويتكفل بـ 50 أسرة

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان في الفيديو يقول:" أنا قبلت تحدي الخير من إسلام جمال، وإن شاء الله هتكفل ب 50 أسرة، بتحدي النجم احمد عز والنجم احمد رزق والنجم فتحي عبد الوهاب، وربنا يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله ويعدينا من الظروف الصعبة دي، السلام عليكيوا".



حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليه قائلاً:"ربنا يجعله في ميزان حسناتك يارب"، وقال معجب آخر:"ربنا يصلح حالكم ويزيد فعلكم للخير"، وقال آخر:"ربنا يباركلك ويحفظك يارب".



يذكر أن آخر عمل لأحمد صلاح حسني هو مسلسل "ختم نمر" الذي حقق نجاحاً كبيراً، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، كريم العمري، والكثير من النجوم ، وكانت تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى.