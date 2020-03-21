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لحثهم على مواجهة كورونا.. محافظ بني سويف: ثقتي كبيرة في وعي الأهالي بخطورة التجمعات

السبت 21/مارس/2020 - 06:18 م
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الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
احمد فتحي الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، جهود أجهزة المحافظة بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تكثف الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها الموسعة لمتابعة التزام كافة المحال والأسواق العامة الوارد بشأنها قرار رئيس مجلس الوزارء بتحديد مواعيد غلقها من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، للتخفيف من التجمعات وتقليل احتمالية العدوى بالفيروس أو انتشاره.

وشدد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والمتابعة وتطبيق القانون على المخالفين، مع أهمية التوعية بضرورة هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، ضمن خطة شاملة تشمل كافة الجوانب تنفذها الدولة بكل أجهزتها المعنية والمعاونة بجانب مؤسسات المجتمع المدني وكل فئات المجتمع.

وأهاب محافظ بني سويف بكل المواطنين بضرورة الاهتمام والالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة، وأن الجميع يجب عليه التضافر والتعاون في سبيل إنجاح خطة الدولة لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس، مؤكدًا على ثقته في وعي المواطن السويفي خاصة في تقليل التجمعات والالتزام بالتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وراجع محافظ بني سويف مع المختصين الموقف الحالي لأعمال تطهير المصالح الحكومية والمساجد والكنائس والأسواق العامة، حيث تواصل الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الصحة والمجتمع المدني باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي، مع دعم مبادرات مجتمع مدني وشبابية لتطهير وتعقيم الأسواق العمومية.

وطالب محافظ بني سويف بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة الجمعيات الأهلية التي تنتشر في كل قرية وعزبة، والرائدات الريفيات، والشباب المتطوع، بزيادة جهود التوعية ومحاولة الوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وناقش محافظ بني سويف مع الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، الوضع الصحي والموقف الحالي لأية حالات قد يشتبه فيها، وتفعيل غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة، والتي تضم الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطواري والصيدلة والتموين الطبي.

واطمئن المحافظ، على إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، واتخاذ مايلزم لضمان توافر كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى، وتوفير مخزون إستراتيجي من الأدوية، وذلك بالتنسيق الدائم مع الوزارة، والتنسيق الكامل والمباشر على مدار اللحظة مع كل المستشفيات في حالة الابلاغ عن حالات مشتبه فيها لسرعة نقلها لمستشفيات العزل لأخذ العينات اللازمة التي يتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار تنفيذ الخطة الميدانية للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، ومتابعة الحالات التي قد يشتبه بها، والتنسيق مع مديريات الخدمات الأخرى للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بجانب ضمان سرعة الرد على استفسارات المواطنين على الرقمين 2207147 و2207106، بلجنة إدارة الأزمات بمديرية الصحة وإدارة الطب الوقائي بالمديرية، للإبلاغ عن الاشتباه في أية حالات مصابة بفيروس كورونا، وللاستفسار الإرشادات الطبية الخاصة بالفيروسية المعدية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة على استمرار عمل اللجنة التي تم تخصيصها من الطب الوقائي ومكافحة العدوي للتأكد من مطابقة كافة الاشتراطات الصحية والوقائية،والتنسيق مع المستشفيات الخاصة والمستشفى الجامعي فيما يخص هذا الشأن، وكذا التنسيق الدائم مع مديري الفنادق للابلاغ اليومي بنسب الإشغال للقادمين من الخارج وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى أنه يجري التنسيق الدائم مع قطاع الطب الوقائي بالوزارة في الحالات القادمة من الخارج من أبناء المحافظة.
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مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا جامعة بني سويف بني سويف الدكتور محمد هاني

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