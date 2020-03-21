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تعليق مصير المعارين في الزمالك بيد كارتيرون

السبت 21/مارس/2020 - 06:18 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم السبت 21 مارس قراره النهائي بشأن المعارين من الفريق خلال الفترة القادمة سواء بعودة بعضهم أو بيع البعض الأخر.

تحويل ملف المعارين إلى باتريس كارتيرون

وقرر نادي الزمالك تحويل ملف المعارين إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لينظر فيه ويحسمه خلال الفترة القادمة سواء باللاعبين الذين سيرحلون او المعارين إلى الخارج.

جلسة بين كارتيرون وأمير مرتضى لحسم موقف المعارين

وسيعقد كارتيرون جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة لمناقشة ملف المعارين ويتم حسمه خلال الفترة القادمة.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من اصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.
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