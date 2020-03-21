الأهلي يكشف حقيقة استعادة نجم المنتخب الأوليمبي في الصيف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن نية النادي الأحمر في الإبقاء على أكرم توفيق لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الجونة هذا الموسم.

وترددت أنباء قوية اليوم السبت عن نية مسئولو الأهلي في الإبقاء على أكرم توفيق في الموسم المقبل وعدم إعارته مجددًا لتعويض رحيل حسام عاشور قائد الفريق والذي أعلن الأهلي عدم تجديد تعاقده معه.

وقال المصدر بإن النادي لم يتخذ قرار نهائي بشأن أكرم توفيق، وهناك رأيان حول اللاعب.

وأضاف المصدر بأن الرأي الأول يرى باستعادة اللاعب وعدم إعارته، أما الثاني فيرى التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز لما يملكه من خبرات.