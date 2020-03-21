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مهاجم برشلونة يتحدث عن سبب رحيل فالفيردي

السبت 21/مارس/2020 - 06:14 م
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سواريزوفالفيردي
سواريزوفالفيردي
أحمد عصام
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تحدث لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن السبب الرئيسي في رحيل ارنستو فالفيردي مدرب البارسا السابق عن تدريب الفريق خلال منتصف الموسم الحالي.

وكان قد تعاقد البارسا مع المدرب الإسباني كيكي سيتين ليتولى خلافة فالفيردي في القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال ‏سواريز في تصريحات صحفية : "في بداية الموسم كان هناك حديث كثير عن تغيير فالفيردي الذي طالما طُلب منه الكثير، وكان مدرب جيد للغاية".

وتابع : "جاءت مباراة السوبر ضد اتليتيكو مدريد وخسرناها على الرغم من انها واحدة من افضل مبارياتنا، ولكن تراخينا في 5 دقائق وخرجنا من البطولة، مما اثار القلق لدى مجلس الادارة، واتخذ القرار بإقالة فالفيردي".
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