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المغرب يقرر وقف حركة القطارات بين المدن لمواجهة "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 05:41 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أصدرت المغرب، مساء اليوم السبت، قراراً ينص على وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، وذلك من الإجراءات الاحتزازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، عبر موقع التدوينات الفصيرة "تويتر"، نقلاً عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الأخير أعلن "عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من يوم غداً الاثنين الموافق 23 مارس الجاري على الساعة11 ليلا و59 دقيقة، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات بفرض حالة الطواري الصحية، وتم منع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية".

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وقالت الصحة العالمية: "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "زباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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كورونا فيروس كورونا صحة عالمية المغرب إجراءات احتزازية

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