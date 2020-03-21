المغرب يقرر وقف حركة القطارات بين المدن لمواجهة "كورونا"





أصدرت المغرب، مساء اليوم السبت، قراراً ينص على وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، وذلك من الإجراءات الاحتزازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، عبر موقع التدوينات الفصيرة "تويتر"، نقلاً عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الأخير أعلن "عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من يوم غداً الاثنين الموافق 23 مارس الجاري على الساعة11 ليلا و59 دقيقة، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات بفرض حالة الطواري الصحية ، وتم منع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية".



