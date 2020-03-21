ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة





كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صفقة جديدة طلبها الأرجنتينيي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.





وكانت تقارير صحفية فرنسية حسب موقع "le10sport" فأن ميسي طالب إدارة برشلونة بضرورة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.





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كما طلب ميسي من إدارة البلوجرانا وجود ضمانات كبيرة على مشروع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت التقارير بأن ميسي طالب مسؤولي برشلونة بمحاولة ضم جواو كيميتش الظهير الأيسر لمنتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ، حيث يري النجم الأرجنتيني بأن الفريق الكتالوني في حاجة ماسة إلة تدعيم الجهة اليمني.



