Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

السبت 21/مارس/2020 - 06:00 م
Advertisements
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صفقة جديدة طلبها الأرجنتينيي ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وكانت تقارير صحفية فرنسية حسب موقع "le10sport" فأن ميسي طالب إدارة برشلونة بضرورة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.


كما طلب ميسي من إدارة البلوجرانا وجود ضمانات كبيرة على مشروع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير بأن ميسي طالب مسؤولي برشلونة بمحاولة ضم جواو كيميتش الظهير الأيسر لمنتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ، حيث يري النجم الأرجنتيني بأن الفريق الكتالوني في حاجة ماسة إلة تدعيم الجهة اليمني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

نصيحة نجوم الأهلي لحسام عاشور بعد قرار الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ 19 دقيقة

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ أقل من ساعتين

ميسي يحسمها ويحدد شرطه الوحيد للبقاء مع برشلونة

منذ نصف ساعة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ 35 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ نصف ساعة

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

05:38 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status