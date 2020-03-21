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أحمد فتحي لزوجته: "كل سنة وانتي طيبة يا مامتي"

السبت 21/مارس/2020 - 06:35 م
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
نادين نجدي
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نشر الفنان أحمد فتحي، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان في الصورة هو وزوجته، في عمرة وخلفهم الكعبة، ويرتدي هو وزوجته كمامة سوداء.

وعلق على الصورة قائلاً: "كل سنة وأنت طيبه يا مامتى....توضيح دى مراتى والعمرة قديمة ....خليك فى البيت".

حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ربنا يتقبل منكم"، وقال معجب آخر:"ربنا يخليكم لبعض يارب ويخليهالك"، وكتب آخر:"ربنا يخليكم لبعض أنت إنسان طيب ومحترم".

يذكر أن آخر عمل سينمائي لفتحي، كان فيلم "ساعة رضا"، وشارك فيه أيضاً كل من:" محمد ثروت، هالة فاخر، دينا فؤاد، شيماء سيف، طارق صبري، إسلام إبراهيم، صبري عبد المنعم، طاهر أبو ليلة، كريم فهمي، حسن الرداد، والفيلم من إخراج: سيد أمين سيكو، هاني حمدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: هشام يحيى.

وتدور أحداث فيلم "ساعة رضا" حول شاب يدعى "رضا" يسكن في حارة شعبية، وأحب "نور" ومن ثم يرجع به الزمن بسبب تعوذية وجدها في منبه قديم، ويدخل في العديد من المواقف ويحاول أن يلفت إنتباه حبيبته ويجعلها تحبه.
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