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نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة هامة للجماهير بشأن فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص مهاجم مانشستر يونايتد أوديون إيجالو، على توجيه رسالة لجمهور كرة القدم في كل مكان، حول انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد إيجالو ثقته في التغلب على هذا الفيروس الخطير، ما سيؤدي إلى عودة الجماهير إلى الملاعب لتشجيع فرقها.

 

وقال إيجالو المعار إلى مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، في تصريحات لصحيفة "ذا صن": " أشتاق لكرة القدم، مثل اللاعبين الآخرين والجماهير، ولكن حياة الناس هي ما يهم، البقاء في أمان هو لعبتنا الأكبر في العالم حاليا، لجميعنا دور في هذه اللعبة".

 

وتابع النجم النيجيري: "كرة القدم عليها التوقف في كل أرجاء الكوكب هذه اللحظة، وهذا أمر مفهوم جدا، فيروس كورونا يؤثر على الدول وعبر القارات، أفكاري وصلواتي تذهب لهؤلاء المتأثرين من هذه الجائحة، والعائلات التي خسرت مقربيها".

 

وأكمل: "لكني أعرف أننا سنهزم فيروس كورونا، وأدعو الناس للاحتفاظ بتفاؤلهم".  

 

وشدد الدولي النيجيري على أن هزيمة فيروس كورونا تتطلب التحلي بالإيجابية: "نحتفل كلنا معا عندما يتم تسجيل هدف في كرة القدم، ويمكننا مشاركة التفاؤل حيال إمكانية احتفالنا قريبا بنهاية الفيروس".

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