الصحة العراقية: ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وشهدت ساحات الاعتصام في بغداد ومدن جنوب العراق مناشدات من قبل عدد من الناشطين، الذين طالبوا بخفض أعداد المتظاهرين تجنبا لانتشار فيروس كورونا، خاصة وأن العراق يعاني من نقص حاد متواصل في المستشفيات والأطباء.





وأكد الناشط عمار سرحان من محافظة البصرة على أن انتشار فيروس كورونا في العراق أثر سلباً على ساحات الاعتصام.





وتابع سرحان: "انخفضت أعداد المتظاهرين الموجودين في هذه الساحات خوفا من المرض وبسبب حظر التجوال الذي يمنع سكان المناطق البعيدة من الوصول إلى ساحات الاعتصام".





ولفت إلى انخفاض الدعم اللوجستي للمتظاهرين من حيث المواد الغذائية التي كان آخرون يتبرعون بها للساحات بسبب ارتفاع الأسعار.





ويواصل المعتصمون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من 6 أشهر، ويطالبون بإنهاء العملية السياسية الحالية، من خلال حل البرلمان، واختيار شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.



