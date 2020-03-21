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عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

السبت 21/مارس/2020 - 05:54 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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تلقى نادي الزمالك وجماهير الفريق الأبيض اليوم السبت 21 مارس خبر مفزع بوفاة واحد من نجوم الفريق السابقين خلال الساعات القليلة الماضية. 
 
أحمد سليمان يعلن وفاة ياسين مصطفى نجم الزمالك السابق 
 
وأعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق منذ قليل وفاة ياسين مصطفى لاعب النادي السابق. 
 
وقال أحمد سليمان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي اليوم الأخ العزيز كابتن ياسين مصطفى نجم الزمالك في السبعينيات، رحمة الله عليه". 
 
الجيل الذي لعب معه ياسين مصطفى في الزمالك 
 
يذكر أن ياسين مصطفى قد لعب لصفوف نادي الزمالك في جيل الستينيات وكان واحد من نجوم هذا الجيل. 
 
ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز 
 
ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من اصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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