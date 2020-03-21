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أبرزهم وفاءعامر.. نجمات يهنئن والداتهن بعيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 06:15 م
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وفاء عامر
وفاء عامر
أماني سلام
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يحتفل اليوم الشعب المصري ٢١ مارس بعيد الأم، فهذا اليوم يعتبر مميز على كل الإمهات وأيضا الإبناء التي تعبر عن حبها لوالدتهم من خلال تقديم رسائل حب والهداية التذكارية.

مما لا شك فيه أن الأم، هي الملاذ الآمن والحصن المنيع الذي يختبئ فيه الأبناء مهما بلغوا من الأعمار لذلك نحرص جميعا علي أن ننتقي أجمل الكلمات والجمل ونقدمها لها عرفانا وامتنانا لأحن وأطهر قلب علي وجه الأرض.

وحرص الفجر الفني، على أن يحتفل بعيد الإم مع الفنانات ويمنحهم على تقديم كل منهم على تقديم رسائل خاصة لوالدتهم.

وفاء عامر

"أحب قول لامي كل سنة وانتي طيبة كل سنة وانتي معانا وفي حضننا كل سنة وانتي بنتي اللي مخلفتهش انتي بنتي البكيرية يا ماما بالنسبة لي انا بنتك الكبيرة كنت وانا صغيرة لكن انتي دلوقتي بنتي انا ربنا يخليكي لينا يارب".


أمل رزق

"ربنا يخليها ويديها الصحة ويحميها ونصيحة لكل أم تربى كويس اولادها علشان فى الأزمات يسمعوا كلامها وتربى فيهم حب الله اولاً وتعلمهم الصلاة لأنها بتحمى أولادنا من حاجات مؤذية كتير وكل سنه وكل أم بخير وربنا يحمى الشعب المصرى كله"..


أية عبدالله 

"ربنا يخليها ليا والحياة من غيرك ملهاش طعم ولا معني ولا فيها حياه لأنها هي الحياة وكل سنة وهي طيبة وماليه حياتنا سعادة وآمان وبركة بدعاها دايمًا".


منة جلال

"عايزة قول لماما ربنا يخليها ليا وكل سنة وانتي طيبة ودايما عيد الأم بيكون مناسبة حلوة ووحشة لإن خالي شفيق جلال توفي في يوم عيد الام، وهي ذكرى مؤلمة با لنسبة لي".

"وطبعا امي حبيبتي وروحي وكل حاجة ليا في الدنيا وربنا يقدرني يارب وأعملها كل حاجة هي نفسها فيها، بتمنى أعوضها عن حاجات كتيرة جدًا وبدعي ربنا يمدها في عمرها لإن اللي من غير أم حاله يُغم وهي كل حاجة ليا في الدنيا".


كيرا الصباح

"الى الحب والحقيقة الثابتة التى لا تتغير فحياتى الى الأمل الذى لا ينقطع الى النور الذى لا يضلل الطريق الى الصوت الذى إذا انقطع انتهيت الى الوفاء والإخلاص الذى يقدم بدون تمن الى الحياة الى أمى العزيزة كل عام وكل يوم وانتى الحياة الطيبة".
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