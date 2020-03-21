من أجل بقاء ميسي.. مؤشر جديد يؤكد حسم برشلونة لأهم صفقاته الصيفية

يبدو أن برشلونة الإسباني بات قريب من حسم أكبر صفقاته الصيفية وذلك من أجل إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق بتجديد تعاقده مع البلوجرانا.





وكشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن إنتر ميلان حدد بدلاء لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز القريب من الرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.