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من أجل بقاء ميسي.. مؤشر جديد يؤكد حسم برشلونة لأهم صفقاته الصيفية
السبت 21/مارس/2020 - 05:49 م
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الفجر الرياضي
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يبدو أن برشلونة الإسباني بات قريب من حسم أكبر صفقاته الصيفية وذلك من أجل إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق بتجديد تعاقده مع البلوجرانا.
وكشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن إنتر ميلان حدد بدلاء لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز القريب من الرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن النيراتزوري وضع كل من الجابوني أوباميانج مهاجهم آرسنال بالإضافة إلى الفرنسي جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.
ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي حالياً وقد أصبحت احتمالات منافسته على اللقب صعبة عقب خسارته من يوفنتوس حامل اللقب منذ قرابة أسبوعين ليبتعد زملاء لوكاكو عن يوفي بفارق تسع نقاط من لعبهم مباراة أقل.
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