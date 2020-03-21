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عاجل.. السيسي يناقش مع محافظ البنك المركزي تداعيات كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:46 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم.

وقد عرض محافظ البنك المركزي في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخراً لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالمياً لفيروس كورونا المستجد، والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، وكذا دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات.

كما قام طارق عامر في ذات الإطار باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي، وذلك في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

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محافظ البنك المركزي فيروس كورونا طارق عامر تهنئة السيسي للمرة المصرية تداعيات كورونا

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