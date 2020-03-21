Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة" تؤكد استقرار حالة الباحة المصابة بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
كشفت وزارة الصحة السعودية، أن حالة الباحة المصابة بفيروس كورونا الجديد، بحالة مستقرة.

وأفادت صحة الباحة خلال تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن المريض يتلقى الرعاية الصحية المناسبة في إحدى غرف العزل الطبي في مستشفى الملك فهد بالباحة.

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم السبت، بأهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها.

وقالت في بيانها الصادر اليوم (السبت): "إن التقيد بهذه التعليمات واجب شرعي، ويأثم المكلف عند مخالفتها لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والتقيد بهذه التعليمات من طاعة ولي الأمر.

وأوضح أن بالتقيد بالتعليمات تتحقق مصالح عامة وخاصة، وتُدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه كلما اُلتزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وأضافت: "إن الإثم بمخالفة هذه التعليمات يعظم نظراً لأن المخالف لا يجني على نفسه فقط، وإنما يتعدى أثر مخالفته إلى غيره، وقد قرر أهل العلم استنادا إلى نصوص الشريعة: (أن المعصية المتعدية للغير أشد من القاصرة)، سائلة الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وحسن حال وهو سبحانه اللطيف الخبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا طاعة ولي الأمر حالة جائحة كورونا الباحة استقرار

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 4 ساعات

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

نصيحة نجوم الأهلي لحسام عاشور بعد قرار الأهلي

منذ 42 دقيقة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ أقل من ساعتين

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحسمها ويحدد شرطه الوحيد للبقاء مع برشلونة

منذ نصف ساعة

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف وضع مصر بين الدول المصابة بفيروس كورونا (فيديو)

"البحرين" تؤكد: جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء

"كبار العلماء" تدعو المعزولين للامتناع عن صلاة الجماعة

منظمة الصحة العالمية: المتعافون من كورونا يمكنهم نقل العدوى للآخرين

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الصحة السعودية تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

05:38 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status