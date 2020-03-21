أحمد كمال لـ'الفجر الفني': الفن وهبني الحياة.. وكنت أتمنى العمل مع محمود المليجي

*المنزل الذي نشأت فيه هو الجندي المجهول في حياتي.



*تجربتي في فيلم "خان تيولا" كانت صعبة ولكنها جميلة وممتعة.



*أساس اختياري لأدواري هو صعوبة الدور، وشعوري بمتعة في أداءه.



*أقوم بمتابعة ردود أفعال الجمهور بالتحديد على السوشيال ميديا.



*كنت أتمنى العمل مع "محمود المليجي".



*يوجد قاعدة كبيرة من الفنانين الجدد أتوقع لهم مستقبل باهر.



*الفن وهبني "الحياة".



*المنصات الالكترونية فرضت علينا مثل الموبيل.



*جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي.



*فيروس كورونا هذا كابوس وأطالب بالالتزام في بيوتنا.



*أستعد لخوض الموسم الرمضاني في مسلسل ''ليه لأ".



في البداية أهنئك على مشاركتك فى فيلم "خان تيولا"، كيف كانت تجربتك بالمشاركة في هذا الفيلم؟



كانت تجربة صعبة في ظل ظروف الطقس البارد ولكنها جميلة جدا وممتعة، وحسام المدني صنع تركيب رعب فلسفي جديد للفيلم ما بين حكم الشيطان على الانسان، هذه الفكرة قديمة جدا لكنه تناولها بشكل جديد وجميل وأعجبتني كثيرا.





هل واجهتك صعوبات أثناء التصوير؟



نعم واجهتنا صعوبات حيث كنا نقوم بالتصوير تحت ظروف موجة البرد الشديد في يناير، وتعذبنا كثيرا بسبب هذا الطقس.





كيف كانت كواليس العمل في هذا الفيلم ؟



كواليس العمل كانت جميلة جدا، محمود البزاوي ووفاء عامر ونضال الشافعي والشباب الجدد جميعهم متعاونون ومحبين للتجربة مستمتعين بأدوارهم جميعهم يعملون كخلية نحل جميلة، ومساعدين لوسام في أول فيلم له كمخرج.





ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟



الأساس الذي يعنيني هو أن يكون ممتع بالنسبة لي وبه تحديات ويحتوي على شئ جديد، أشعر بصعوبة في تنفيذه.





هل تتابع ردود أفعال الجمهور على أي عمل تقوم به؟



بالطبع أتابع ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا تحديدا، وأرى انطباعتهم عن العمل ومن أعجبه ومن لا.





مع من من الممثلين القدامى كنت تتمني العمل معهم؟



كنت أتمنى العمل مع الأستاذ "زكي رستم"، والأستاذ "محمود المليجي"، الأستاذ "حسين رياض".





من من الممثلين الجدد تتوقع لهم مستقبل باهر؟



يوجد قاعدة كبيرة من الممثلين الجدد أتوقع لهم مستقبل باهر منهم علي صبحي، محمد فراج، محمد ممدوح، أمينة خليل.



ومن الأجيال القديمة نسبيا منهم ريهام عبد الغفور، منة شلبي، أسر ياسين والعديد من الشباب.





من هو الجندي المجهول في حياتك؟



البيت الذي نشأت به ووالدي ووالدتي هما الجندي المجهول في حياتي، ناس بسيطة لكنهم لديهم الوعي بالفطرة في تربية أبنائهم.





الفن يعطي ويأخذ فماذا أهداك وماذا أخذ منك؟



الفن أعطاني الحياة، والاستمتاع وشعوري بعمل شئ أحبه، ولم يأخذ مني شئ سوى عمري.





ما رأيك في طرح بعض المسلسلات حاليا على المنصات الإلكترونية؟



المنصات الالكترونية فرضت علينا مثلها مثل الموبايل، ولم يعد بمقدرة أحد أن يشاهد أعمالا مجانا من يمتلك المال سوف يدفع ويشاهد كل ما يريده وهذا هو المستقبل القريب جدا.





قدمت العديد من الأعمال، أيها أقرب لقلبك؟



جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، لأنني لم أقم بإختيار عملا الا وأنا محب له.





وجه كلمة للجمهور للوقاية من فيروس الكورونا؟



فيروس كورونا هذا كابوس، الصلاة تتم في المساجد والكنائس هذا ليس معقول لأن ربنا أعطانا عقلا نفكر به وليس للإحتكاك بالناس ونقل العدوى من يريد الصلاة يقم بها في منزله، انا اطالب بوقف تصوير المسلسلات رغم كل الاحتياطات اللازمة وأعتقد اننا لو قمنا بالإلتزام في بيوتنا كل شئ سوف يصبح على ما يرام.





ما الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟



أقوم بتصوير مسلسل رمضاني اسمه "ليه لأ" من إخراج "مريم أبو عوف"، تأليف "مريم نعوم".

فنان موهوب بدأت رحلته الفنية منذ فترة الثمانينات وقدم العديد من الأعمال الفنية، واستطاع بموهبته الفذة أن يخترق قلوب الملايين بفنه الراقي المميز.والتقى 'الفجر الفني' بالفنان أحمد كمال للتحدث معه عن تجربته في فيلم خان تيولا، وكواليس العمل، وأعماله الفنية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.والى نص الحوار...