ميسي يحسمها ويحدد شرطه الوحيد للبقاء مع برشلونة

أفادت بعض التقارير الصحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وضع شرطه لكي يستمر داخل صفوف ملعب الكامب نو.





ووفقًا لموقع "لو10 سبورت" أن أبرز شروط ليونيل ميسي، لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني هو التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان.





وينتهي عقد قائد برشلونة في صيف 2021، ويجري البارسا مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتجيد عقده.





وأضاف موقع لو10 سبورت أن ميسي يرغب في الحصول على ضمانات بشأن المشروع الرياضي لبرشلونة، ويعتقد أن أهم خطوة هي إعادة نيمار.









و سيبذل برشلونة كل ما في وسعه الصيف المقبل لإعادة نيمار وإرضاء ميسي، خاصة بعدما ذُكر أن نادي العاصمة الفرنسية بات منفتحًا على بيع نجمه لتمويل أهدافه في نافذة الانتقالات القادمة.











