مناطق أثرية وسياحية تخضع لإجراءات التعقيم.. تعرف على التفاصيل



القاهرة والجيزة .. عمل ليل نهار، لتطهير كافة المناطق، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بتطهير 4 مواقع أثرية هامة، داخل محافظتي القاهرة والجيزة، فى إطار الحرص على سلامة العاملين بها والمترددين عليها.



وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، ولفتت الوزارة ألى أن الأربع مناطق تعتبر مرحلة أولى، على أن يتم توزيعها على باقى المناطق تباعا.



واقيات شخصية .. هكذا أعلنت وزارة السياحة والآثار، أثناء قيامها بتطهير المناطق الأثرية والسياحية، حيث أعلنت أنه فى إطار الحرص على الزائرين للمواقع الأثرية؛ يتم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة، على موظفي التذاكر والأمن، فضلًا عن وضع لافتات إرشادية وقائية.



كما قامت الوزارة، لتطهير وتعقيم، عدد من المبان الإدارية بالوزارة، بمناطق العباسية والجيزة والزمالك، كمرحلة أولي، وجاري العمل على تطهير مكاتب تنشيط السياحة بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث يأتى هذا تطبيقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.



وتعمل الوزارة من خلال خطة، وضعتها، قبل أيام، حيث يتم تنظيف ورش وتطهير الأسطح والأماكن، بشكل دوري، على مدار ساعات اليوم الواحد، لضمان سلامة الزائرين والعاملين.



فى السياق ذاته، أعلنت إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية تعقيم قلعة قايتباى، بالتنسيق مع احدي جمعيات المجتمع المدني بالإسكندرية وتم اليوم تعقيم قلعة قايتباى علي نفقتهم الخاصة.



وخلال الأيام الماضية تم تجهيز مواد التعقيم بمعرفة الجمعية وستم تعقيم القلعة كبداية وجارى تعقيم باقي الاماكن الاثرية التابعة للإدارة.



كما تم تطهير المتاحف والمواقع الأثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد، حيث بدأت الحملة هنا؛ بمنطقتي كوم الشقافة وعامود السواري وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد وسوف يتم تعقيم باقي المتاحف والمواقع الأثرية تباعا علي التوالي، حسبما أعلنت الوزارة.



كان الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أشار، فى وقت سابق، إلى أن عملية التطهير تتم وفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.



وأضاف وزيري أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.





بدأت وزارة السياحة والآثار، قبل أيام، تعقيم وتطهير عدد من المناطق الأثرية والسياحية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومنع انتقال أي عدوي، حيث تعمل الوزارة على الوصول لكافة المناطق السياحية، التى يقصدها المواطنين.