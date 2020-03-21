Advertisements
Advertisements
Advertisements

مناطق أثرية وسياحية تخضع لإجراءات التعقيم.. تعرف على التفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 05:41 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
سالم أحمد سالم
Advertisements
بدأت وزارة السياحة والآثار، قبل أيام، تعقيم وتطهير عدد من المناطق الأثرية والسياحية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومنع انتقال أي عدوي، حيث تعمل الوزارة على الوصول لكافة المناطق السياحية، التى يقصدها المواطنين.

القاهرة والجيزة.. عمل ليل نهار، لتطهير كافة المناطق، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بتطهير 4 مواقع أثرية هامة، داخل محافظتي القاهرة والجيزة، فى إطار الحرص على سلامة العاملين بها والمترددين عليها.

وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، ولفتت الوزارة ألى أن الأربع مناطق تعتبر مرحلة أولى، على أن يتم توزيعها على باقى المناطق تباعا.

واقيات شخصية.. هكذا أعلنت وزارة السياحة والآثار، أثناء قيامها بتطهير المناطق الأثرية والسياحية، حيث أعلنت أنه فى إطار الحرص على الزائرين للمواقع الأثرية؛ يتم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة، على موظفي التذاكر والأمن، فضلًا عن وضع لافتات إرشادية وقائية.

كما قامت الوزارة، لتطهير وتعقيم، عدد من المبان الإدارية بالوزارة، بمناطق العباسية والجيزة والزمالك، كمرحلة أولي، وجاري العمل على تطهير مكاتب تنشيط السياحة بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث يأتى هذا تطبيقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

وتعمل الوزارة من خلال خطة، وضعتها، قبل أيام، حيث يتم تنظيف ورش وتطهير الأسطح والأماكن، بشكل دوري، على مدار ساعات اليوم الواحد، لضمان سلامة الزائرين والعاملين.

فى السياق ذاته، أعلنت إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية تعقيم قلعة قايتباى، بالتنسيق مع احدي جمعيات المجتمع المدني بالإسكندرية وتم اليوم تعقيم قلعة قايتباى علي نفقتهم الخاصة.

وخلال الأيام الماضية تم تجهيز مواد التعقيم بمعرفة الجمعية وستم تعقيم القلعة كبداية وجارى تعقيم باقي الاماكن الاثرية التابعة للإدارة.

كما تم تطهير المتاحف والمواقع الأثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد، حيث بدأت الحملة هنا؛ بمنطقتي كوم الشقافة وعامود السواري وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد وسوف يتم تعقيم باقي المتاحف والمواقع الأثرية تباعا علي التوالي، حسبما أعلنت الوزارة.

كان الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أشار، فى وقت سابق، إلى أن عملية التطهير تتم وفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف وزيري أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مناطق اثرية كرونا فيروس كورونا صحة عالمية تعقيم تطهير وتعقيم الهرم احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نصيحة نجوم الأهلي لحسام عاشور بعد قرار الأهلي

منذ 42 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ نصف ساعة

ميسي يحسمها ويحدد شرطه الوحيد للبقاء مع برشلونة

منذ نصف ساعة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ 34 دقيقة

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 4 ساعات

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا

تعرف على إجراءات وزارة السياحة والآثار للحد من انتشار كورونا

مصر تحارب كورونا.. تعقيم فنادق خليج مكادي بالغردقة (صور وفيديو)

بدء تعقيم مناطق كوم الشقافة الأثرية وعمود السواري

السياحة والآثار تعلن إجراءات التطهير والتعقيم في مواقعها ضد كورونا

شاهد إجراءات التعقيم بمتحف رشيد وقلعة قايتباي وقاية من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

05:38 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status