بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

بدأ مسئولو نادي الزمالك المفاضلة بين الثنائي وجدي كشريدة لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، والجزائري أشرف بن عيادة لاعب فريق شباب قسطنطينة لضم أحدهما خلال الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمني بسبب عدم تواجد سوى حازم إمام والصاعد أحمد عيد فقط.

ويحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ضم أي من اللاعبين بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات للثنائي لاختيار الأفضل وفقًا لرؤيته واحتياجاته خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد حتى الآن مع الفريق.

وتعتبر صفقة الظهير على رأس أولويات إدارة الزمالك من أجل سد النقص وتوفير أكثر من بديل خاصة أن الموسم طويل.