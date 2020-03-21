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تحويل قناة "الحياة دراما" إلى فضائية متخصصة للأفلام والمسرحيات

السبت 21/مارس/2020 - 05:34 م
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الحياة دراما
الحياة دراما
الفجر الفني
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قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، عن تحويل محتوى قناة الحياة دراما إلى أفلام ومسرحيات على مدار الساعة ابتداء من العاشرة مساء السبت 21 مارس 2020. 

وقد صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذا التحول، يأتى تلبية لطلب المشاهدين فى التوقيت الحالى خاصة مع بقاء المشاهد فى البيت فترات أطول التزامًا بإرشادات الدولة حصارا لفيروس كورونا المستجد وتعرض القناة مجموعة من الأفلام والمسرحيات المميزة التي تناسب العائلة المصرية.

 وأضاف "صالح" أن من أهم أهداف هذا التحول هو الاحتفاء بنجوم ورموز صناعة الفنون في مصر، وإحياء تراثنا السينمائي والمسرحي المصري العريق، وستقدم القناة أفلام تسجيلية عن صناع السينما و المسرح لتعريف الأجيال الجديدة بها، كما ستقدم خريطة سينمائية ضخمة.

وبالنسبة لعشاق الدراما، تواصل المتحدة تقديم  الأعمال الدرامية من خلال قنوات دي ام سي دراما واون دراما و سي بي سي دراما وتتمنى الشركة المتحدة المالكة أن تحوز تلك الانطلاقة إعجاب المشاهد المصرى.
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