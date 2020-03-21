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مسؤول أثري بكفرالشيخ: "مش بنلاقي حمام يدخل فيه السائح الأجنبي"

السبت 21/مارس/2020 - 05:35 م
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ياسر الكردي
ياسر الكردي
عمرو الشامي
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قال ياسر الكردي، مدير أثار فوه بكفرالشيخ، إن مدينة فوه الأثرية تفتقد للعديد من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السائح الزائر لها، والتي من الممكن أن تضعها على خريطة الأماكن السياحية الواعدة في مصر، لما تحتويه من أماكن أثرية إسلامية وفرعونية لا توجد في مكان أخر ولعل أبرزهم المساجد الإسلامية التاريخية وكذلك مصنع الطرابيش الذي أنشأه محمد علي باشا.

وكشف الكردي، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، عن عدم وجود مرحاض بالمدينة لكي يستعمله السائح عند وصوله للمدينة الأثرية، مما يضعني في موقف محرج فأخذه لمرحاض مكتبي الخاص أو أدخله مرحاض أي مطعم قريب، وهو ما يتسبب في تذمر السائح، فضلا عن عدم وجود فندق بالمدينة لإستقبال السائحين، وكذلك عدم وجود مطعم مجهز لكي يتناولوا فيه الطعام، مما يعرضنا للإحراج.

وأضاف مدير أثار فوه، أن ذلك يؤدي إلي إرهاق السائح ويعيد النظر في زيارتنا مرة أخرى لما لاقاه من معاناة أثناء وجوده في المدينة، مطالبا بالتدخل الفوري والعاجل من قبل المسئولين لدعم المدينة، لافتا أن النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، قد تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتحويل مدينة فوه لمدينة ذات طابع خاص من أجل الإهتمام بها علي غرار مدينة رشيد، وبالفعل تمت الموافقة ونحن في إنتظار التنفيذ.

كان المشروع يهدف إلى استغلال إحدى الجزر المواجهة لمدينة فوه لإشاء مدينة ترفيهية عالمية على مساحة 30 فدان تقريبا ما يساعد على جذب السائحين المصريين والأجانب.

يذكر أنه يوجد بفوه 26 أثرًا إسلاميًا متنوعا أقدمها المسجد «العمري» الذي أقيم في القرن السابع الهجري، وسمى بهذا الاسم نسبة لفاتح مصر الصحابى عمرو بن العاص".

ومن أشهر المساجد الأثرية بفوه مسجد «القنائي» الذي يطل على نهر النيل وبه أعلى مئذنة بمنطقة وسط الدلتا بطول «36 مترا» وأقيم فى القرن 12 هجريا.

ويعد من المساجد الفريدة التى تمتزج فيها الحضارات حيث يوجد بداخله اعمدة وعتب وتيجان تعود للعصرين الفرعونى والروماني.. إلى جانب الطابع الاسلامي الذي تتميز به عمارة المسجد.. وكذلك «ربع الخطايبة» الذي كان يستخدم كمنشاة فندقية في القرن 19 الميلادي، وكان يقيم فيه التجار الذين ياتون من مختلف مدن وقرى مصر إلى فوه لبيع بضائعهم حيث كانت فوه إحدى أشهر المدن التجارية على مستوى مصر فى ذلك الوقت.

وخلف الربع مباشرة توجد وكالة «ماجور» التي انشئت عام 1276 هجرية وكانت تجرى فيها المعاملات التجارية..وقد قامت وزارة الآثار بترميم وتطوير عدد من المساجد الاثرية بفوه وكان اخرها مساجد الفقاعى وابو عيسى والسادة السباع.
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الكلمات المفتاحية

ياسر الكردي مصر كفرالشيخ سياحة اخبار

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