يوم الأم | احدث عبارات تهنئة عيد الام 2020 وطرق الاحتفال بست الحبايب في عيدها واجمل صور عيد الام 2020 Happy Mother Day





يوم الأم | يحتفل المصريين والوطن العربي بمناسبة عيد الام ، اليوم السبت 21/3/2020، ويهتم جميع الأبناء حول العالم بتقديم الهدايا والورود ردًا بجزء صغير جدًا لما قدمته الأم من واجبات وتضحيات بالإضافة إلى الاعتناء بأبنائها والوقوف بجانبهم في اللحظات السعيدة والحزينة.





والأم هي كل شيء جميل في حياة أبنائها، حيث تتعب وتسهر الليالي من أجل راحة أبنائها، تعمل وتكد من أجل رؤية البسمة على شفاها أبنائها، لذا مع بداية مطلع القرن العشرين تم إنشا احتفال قامت به كثير من الدول للاحتفال بعيد الأمومة والأمهات، وذلك بسبب إهمال الأبناء أمهاتهم عندما يكبروا في السن، وانشغالهم في حياتهم الأسرية، مما جعل المفكرين والأدباء يفكروا في عمل عيد للأم، وأول من فكر بالاحتفال بمناسية يوم الأم بمصر هو الصحفي مصطفي أمين.



ونقدم لكم اليوم احدث عبارات تهنئة يوم الأم 2020 وافضل صور عيد الام ورسائل كلمات معبرة عن هذه المناسبة الرائعة و كلمات مؤثرة عن يوم الأم 2020.





عبارات تهنئة عيد الام 2020

- أمي وأمتي ومامني وأماني وأغلى ما أملك كل عام وأنتي بخير.





- أمي نقية كزهر أبيض مُبهجة كالمطر بعد الجفاف ..نادره لا يشبهها أحد.





- شكرا يا نبع الحب يا اغلى الحبايب يا امي يا اول كلمة في لساني.





- أمي لازالت تقاوم تعب الحياة لأجلنا وللمرة المليون أقول”أمي هي الأم المثالية.





- يا مأمني و أمَاني و إيمَاني ، كُلَ عامٍ و الطمأنينه تحتضِنُ قلبَكِ يا أُمي و كُل عام و أنتِ هُنا.





- لن أجد اوفى من قلب أمي أبداً فقلبها الوحيد الذي ينسى نفسه ويتذكرني.





- الأم هي إشراقة النور في حياتنا، وهي الرحمة المهداة من الله تعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى ببرها وحرم عقوقها وعلق رضاه برضاها.





- الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنّها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائماً بالكثير.





- وإن سألوني يوماً عن كُل ما هو جميل في حياتي سأكتفي بذكر أمي !





- أُمّي،ثُمّ أُمي لحد آخِر يوم في عُمري يارب احفظ امي وجميع امهات المسلمين.





- وكل القُلوب يغيّرها الوقت، إلا قلبُ الأم جنة دائمه.





- حفظ الله جميع الأمهات الأحياء ، ورحم الله كل أم فارقت الحياة ، وبارك الله في كل فتاة ستصبح أُمّاً عمّا قريب. وحفظ الله أُمّنا الكُبرى.





- اجمل الامهات… ملائكة الرحمة لهن منا كل الحب والاحترام والتقدير كل عام وانتن بخير.





- من أنا من دونك يا أمي !! قولي لي : أيغدو البحر بحراً دون ماء ..





اجمل صور عن عيد الام 2020



