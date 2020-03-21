حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي غرب، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منى المتبولى نائب رئيس الحى، اليوم السبت حملة لتطهير كافة أرجاء منطقة الشيخ حسانين بنطاق حى غرب المنصورة، بمشاركة المجتمع المدني وعدد كبير من الشباب.



جاء ذلك تفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع انتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين



فيما أشاد "رئيس حى غرب المنصورة " بدور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية واكد علي ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.



وعلى صعيد آخر ترأس الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من إدارة البيئة، والورشة الصناعية، والأشغالات حملة لمنع اقامة الأسواق الاسبوعية في المنصورة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





استهدفت الحملة منطقة ٦ أكتوبر بنطاق حى، لمنع إقامة الاسواق العشوائية التى تقام بيوم الجمعة من كل أسبوع بنفس المكان، كونها بيئة صالحةلانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، كإجراءات احترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ومن جانبه شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة،والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.



وأكد محافظ الدقهلية على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى.



ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال التطهير في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة.



وعلى صعيد اخر شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة علي الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس لضبط سوق الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط 905 كمامة والف لتر كحول اثيلي.



وأكد محافظ الدقهلية علي أن هذه الحملات مستمرة يوميا علي جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين بالإضافة إلي المرور علي كافة الأسواق والمحلات التجارية التجارية لتوفير وضبط اسعار السلع الغذائية.