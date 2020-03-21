Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني

السبت 21/مارس/2020 - 05:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي غرب، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منى المتبولى نائب رئيس الحى، اليوم السبت حملة لتطهير كافة أرجاء منطقة الشيخ حسانين بنطاق حى غرب المنصورة، بمشاركة المجتمع المدني وعدد كبير من الشباب.

جاء ذلك تفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع انتشار عدوي فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين

فيما أشاد "رئيس حى غرب المنصورة " بدور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية واكد علي ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

وعلى صعيد آخر ترأس الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من إدارة البيئة، والورشة الصناعية، والأشغالات حملة لمنع اقامة الأسواق الاسبوعية في المنصورة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


استهدفت الحملة منطقة ٦ أكتوبر بنطاق حى، لمنع إقامة الاسواق العشوائية التى تقام بيوم الجمعة من كل أسبوع بنفس المكان، كونها بيئة صالحةلانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، كإجراءات احترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة،والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأكد محافظ الدقهلية على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى.

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال التطهير في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة.

وعلى صعيد اخر شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة علي الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس لضبط سوق الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط 905 كمامة والف لتر كحول اثيلي.

وأكد محافظ الدقهلية علي أن هذه الحملات مستمرة يوميا علي جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين بالإضافة إلي المرور علي كافة الأسواق والمحلات التجارية التجارية لتوفير وضبط اسعار السلع الغذائية.
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
حملة لتطهير منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة بمشاركة المجتمع المدني
Advertisements

أخبار تهمك

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

ميسي يحسمها ويحدد شرطه الوحيد للبقاء مع برشلونة

منذ نصف ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 6 ساعات

نصيحة نجوم الأهلي لحسام عاشور بعد قرار الأهلي

منذ 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:16 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

05:43 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

05:38 م

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status