نصيحة نجوم الأهلي لحسام عاشور بعد قرار الأهلي



وأجرى العديد من اللاعبين الكبار داخل الفريق اتصالات مع حسام عاشور، وناقشوا مصير قائد الفريق مطالبينه بالهدوء والتفكير في الأمر خاصة وأن إدارة النادي أبدت تقديرها له من الناحية المعنوية.





وتلقى حسام عاشور اتصالات من لاعبين قدامى في الأهلي، نصحوه بعد اتخاذ أي قرار في ظل حالة الغضب التي يعيشها اللاعب خلال الساعات الماضية، مؤكدين له أن أي قرار سيتخذه اللاعب في هذه الحالة سيؤثر عليه بالسلب، خاصة وأن عاشور له تاريخ كبير داخل جدران الأهلي.





وأكد حسام عاشور للاعبي الفريق أنه سيفكر في الأمر مجددًا بهدوء بعد التشاور مع عائلته والمقربين منه واتخاذ القرار الذي سيصب في مصلحته أيا كان ما هو القرار الذي سيتخذه.





وعرضت إدارة الأهلي على قائد الفريق إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه ويتم تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.





فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور لقضاء فترة معايشة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.





كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أية خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل بالإضافة للعمل في قناة النادي.



تواصل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع حسام عاشور قائد المارد الأحمر، خلال الساعات الماضية، للحد من حالة الغضب الكبيرة التي يعيشها قائد الفريق، بعد أن أخبرت لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي برئاسة محسن صالح أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لا ينوي الاعتماد عليه خلال الفترة المُقبلة وبناءًا عليه قرر النادي عدم التجديد للاعب.