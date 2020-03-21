بدء قرار تعليق الصلوات في مساجد الإسكندرية

بدأت مساجد الإسكندرية في تنفيذ قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة لمدة أسبوعين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق المساجد ووضع لافتات توضيحية علي أبواب المساجد بتعليق الصلاة، فيما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف وكذلك غرف العمليات بالإدارات الفرعية تنفيذ القرار.



وقرر الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، تعليق صلاة الجمعة والجماعة لمدة أسبوعين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناءً على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكّله ذلك من خطورة داهمة على حياة الإنسان.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه سيتم رفع الآذان في المساجد دون الزوايا بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. ألا صلوا في بيوتكم. ألا صلوا في رحالكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله".



كما قرر "خشبة"، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بقيادة الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، وعضوية رؤساء الأقسام بالمديرية، وكذلك غرف العمليات بالإدارات الفرعية، كما قرر ندب جميع الأئمة للعمل بالتفتيش والمرور على المساجد والزوايا لمتابعة تنفيذ قرار الوزير ورفع تقرير أول بأول لغرفة العمليات بالإدارات الفرعية، وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.



وقررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.



وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أمس غلق مسجد السيدة زينب رضي الله عنها لمنع انتشار فيروس كورونا بسبب التزاحم بالتزامن مع ذكرى مولدها.

