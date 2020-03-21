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المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات

السبت 21/مارس/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أكدت وزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تواصل تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الدوري لكافة المحطات والقطارات، وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات. 

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الشركة تستمر في بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بهدف منع تفشي الفيروس بين الركاب. 

وأوضحت أن الشركة أكدت استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وتشهد خطوط المترو انتظام في حركة تشغيل ومسير القطارات، وفق جداول التشغيل المعتادة. 

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واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية اليوم السبت، لمتابعة معدلات  تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حيث تفقد  اعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان  والذى وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة  محطات وجسر المشروع  حتى محطة العاصمة الإدارية. واطلع على معدلات التنفيذ حيث وصلت معدلات  إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 22.4% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من24.6% من أعمال الكبارى بالمشروع و62.8% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 11.1% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى 

وأكد الوزير، أن تواجد المهندسين والعمال بكافة مواقع العمل في  ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا وبالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي يتم اتخاذها  في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا يجعلهم  يسطرون تاريخا مجيدا في تاريخ تنفيذ المشروعات القومية ويثبت للعالم ان العامل المصري عامل وطني مخلص   يعمل ويشارك في  مسيرة البناء والتنمية في مصر في كافة الأوقات.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان  تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به  شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، وأن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء  12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كبارى، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائى بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى للسيارات لخدمة المدن الجديدة  وان هذا المشروع سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى لها أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعي.

كما سيتم مد خط القطار الكهربائى جنوب العاصمة الإدارية بطول 14كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء 3 محطات فى هذه المسافة.


المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
المترو: استمرار أعمال التعقيم.. و"كمامات" للعاملين بالمحطات
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