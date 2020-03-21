عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا





دخل مدرب النادي الأهلي السابق الحجر الصحي اليوم السبت ٢١ مارس بسبب فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.





وضع بسيرو في الحجر الصحي





وقد وضع البرتغالي جوزيه بسيرو مدرب النادي الأهلي السابق ومدرب منتخب فنزويلا الحالي في الحجر الصحي في البرتغال وذلك بعد عودته من مناطق ذات معدلات عالية من الإصابة بفيروس كورونا.





تعليق بسيرو على دخوله الحجر الصحي بسبب كورونا





وقال بسيرو في تصريحات صحفية تعليقا على وضعه فب الحجر الصحي: "أرغب في الاعتناء بأسرتي وأصدقائي، لكني لم أتواصل معهم مباشرة منذ عودتي إلى البلاد بسبب فيروس كورونا".





وتابع بسيرو: "تواجدت في مدريد ومالاجا وتورينو وميلان وبريشيا، وهذه المدن يوجد بها فيروس كورونا، كما أنني تواجدت في إيطاليا في مطلع شهر فبراير ولم أدخل في أي فحص سواء في المطارات أو القطارات التي استخدمتها بين المدن، فقط في بنما، بمجرد أن نزلت من الطائرة، تم قياس حرارتى لأول مرة من أجل معرفة احتمالية وجود فيروس كورونا أم لا".





وأضاف: "حين وصلت للبرتغال تم اتخاذ إجراءات صارمة وقبل أن أعود رتبت مع عائلتي لجلب سيارة إلى مطار لشبونة وتركوني أعود بمفردي وعادوا إلى مكان آخر".



