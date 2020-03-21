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الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديًا في حركة "الشباب" الإرهابية

السبت 21/مارس/2020 - 05:05 م
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الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
وكالات
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أعلن الجيش الصومالي، مساء اليوم السبت، عن مقتل قيادي بارز في حركة "الشباب" الإرهابية بمدينة جنالي في إقليم شبيلى السفلى بجنوب غرب الصومال. 

وقال العميد في الجيش عبدالحميد محمد ديرير: إن "الجيش تمكن من قتل قيادي يدعى محيي الدين شيخ عبدي، واثنين من مرافقيه خلال عملية عسكرية".

وكانت القوات الصومالية، قد تمكنت يوم الإثنين الماضي، من السيطرة على بلدة جنالي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو من حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكو": أنها "شاركت في العمليات العسكرية لتحرير بلدة جنالي الاستراتيجية في محافظة شبيلى السفلى الواقعة جنوب مقديشو العاصمة من قبضة الشباب الإرهابية".

كما أصدرت القيادة العسكرية الأمريكية، بيانا جاء فيه أنها "كانت تتواجد مع القوات الصومالية في الميدان، وتقوم بتقديم الاستشارة"، لافتة إلى أنها "شنت غارات جوية على مواقع لحركة الشباب الإرهابية في جنالي يومي 16 و17 مارس الجاري".

وتابعت: "نحن عازمون على مواصلة القتال ضد حركة الشباب الإرهابية حتى اجتثاثها من الصومال"، مؤكدة على عدم إصابة أي مدني في الغارات الجوية الأخيرة على مواقع الحركة الإرهابية.  

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية، قد أعلنت في مطلع شهر مارس الجاري، مقتل القيادي في حركة الشباب الإرهابية بشير محمد محمود، الملقب بـ"بشير قرقب"، في ضربة جوية جنوب الصومال.

وكان "قرقب" عضواً في المجلس التنفيذي لحركة الشباب منذ نهاية عام 2008م، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية وأفريكوم، ويشتبه بتورطه في تدبير الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في جنوب شرق كينيا بداية يناير، وأدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.

وكانت واشنطن خصصت جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار عام 2008 لأي شخص يقدم معلومات عن مكان بشير محمد.

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الكلمات المفتاحية

حركة الشباب الجيش الصومالي الجيش الإرهاب

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