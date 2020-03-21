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عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة والوقاية

السبت 21/مارس/2020 - 05:15 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع الدكتور عوض تاج الدين، عقب تعيينه مستشارا للرئيس لشئون الصحة والوقاية.

وفي سياق أخر هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرأة المصرية بعيد الأم.

وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا، إلى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح".

وتابع الرئيس: إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان". 
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الكلمات المفتاحية

مستشار السيسي كورونا السيسي الجيش

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