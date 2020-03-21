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بالصور ..الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تواصل عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:03 م
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جانب من عمليات التطهير والتعقيم التى تجريها الهيئة
جانب من عمليات التطهير والتعقيم التى تجريها الهيئة
محمد عصام
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قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، باستكمال أعمال  التطهير والتعقيم  في ميناء السخنة  والمباني الإدارية وبرج  الارشاد، حيث تأتى تلك  الإجراءات ضمن جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

 

واشارت الهيئة في بيانها إلى أن أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب الإدارية وأبراج الإرشاد  تمت بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبي لمينا ئي العين_السخنة والأدبية حيث استمرت هذه الأعمال اليوم السبت  لليوم الثاني على التوالي..

ومن جانبه أكد  المهندس يحي زكي رئيس الهيئة  على أن المنطقة الاقتصادية  تقوم بدورها في التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيا كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزاارة الصحة  حماية أنفسهم   وبلدان.

 

وكانت الهيئة سبق وأن قامت بإجراء كشف بالكامل على العاملين الأجانب  بالمطنقة للتأكد من خلوها من أي اصابات بفيروس كورونا المستجد.

بالصور ..الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تواصل عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا
بالصور ..الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تواصل عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا
بالصور ..الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تواصل عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا
بالصور ..الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تواصل عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا
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الكلمات المفتاحية

هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فيروس كورونا المهندس يحي ذكي اصابات الكورونا

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