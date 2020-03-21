ألبانيا تفرض حظر تجول لمدة 40 ساعة لمكاقحة فيروس كورونا

ونشرت الحكومة الألبانية، قوات الجيش لفرض حظر تجول صارم لمدة 40 ساعة ابتداء من اليوم السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد أن خالف الناس على نطاق واسع الإجراءات السابقة الرامية إلى وقف انتشاره.





وناشد رئيس الوزراء إدي راما، وزعيم المعارضة لولزيم باشا، في عرض نادر للوحدة، الناس احترام حظر 40 ساعة ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر. (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال "راما"، في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيبقى الجميع في الداخل بعد الساعة 13:00. ستستخدم الشرطة والقوات المسلحة القوة ضد أي شخص يخالف القانون، بما في ذلك أصحاب المعاشات، وسيستخدمون مدافع المياه والغاز المسيل للدموع إذا لزم الأمر".





عاد نحو 120 ألف ألباني من إيطاليا - الدولة الأكثر تضررًا في العالم - قبل أن تقطع ألبانيا الروابط الجوية والبحرية مع جارتها عبر البحر الأدرياتيكي قبل 12 يومًا.





حتى الآن، أظهرت نتائج الاختبارات الإيجابية فيروس كورونا 76 حالة، حيث تم تسجيل وفاة شخصين، لكن المسؤولين حريصون على تفادي حدوث قفزة مفاجئة في الإصابات التي ستحد من خدمات الصحة العامة المحدودة.





على الرغم من أوامر بالبقاء في المنزل لمعظم اليوم وحظر السفر، استمر العديد من الألبان في الركض في مجموعات، ولعب الدومينو في الشارع وتجاهل التوصيات لإبقاء مسافاتهم في طوابير.





الاستثناء الوحيد لحظر التجول سيكون في حالات الطوارئ.





وبينما كان "راما" يتحدث، كان من الممكن سماع صفارات الإنذار بمناسبة بدء حظر التجول.



