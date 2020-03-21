Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألبانيا تفرض حظر تجول لمدة 40 ساعة لمكاقحة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 04:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
ونشرت الحكومة الألبانية، قوات الجيش لفرض حظر تجول صارم لمدة 40 ساعة ابتداء من اليوم السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد أن خالف الناس على نطاق واسع الإجراءات السابقة الرامية إلى وقف انتشاره.

وناشد رئيس الوزراء إدي راما، وزعيم المعارضة لولزيم باشا، في عرض نادر للوحدة، الناس احترام حظر 40 ساعة ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر. (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "راما"، في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيبقى الجميع في الداخل بعد الساعة 13:00. ستستخدم الشرطة والقوات المسلحة القوة ضد أي شخص يخالف القانون، بما في ذلك أصحاب المعاشات، وسيستخدمون مدافع المياه والغاز المسيل للدموع إذا لزم الأمر".

عاد نحو 120 ألف ألباني من إيطاليا - الدولة الأكثر تضررًا في العالم - قبل أن تقطع ألبانيا الروابط الجوية والبحرية مع جارتها عبر البحر الأدرياتيكي قبل 12 يومًا.

حتى الآن، أظهرت نتائج الاختبارات الإيجابية فيروس كورونا 76 حالة، حيث تم تسجيل وفاة شخصين، لكن المسؤولين حريصون على تفادي حدوث قفزة مفاجئة في الإصابات التي ستحد من خدمات الصحة العامة المحدودة.

على الرغم من أوامر بالبقاء في المنزل لمعظم اليوم وحظر السفر، استمر العديد من الألبان في الركض في مجموعات، ولعب الدومينو في الشارع وتجاهل التوصيات لإبقاء مسافاتهم في طوابير.

الاستثناء الوحيد لحظر التجول سيكون في حالات الطوارئ.

وبينما كان "راما" يتحدث، كان من الممكن سماع صفارات الإنذار بمناسبة بدء حظر التجول.

صباح اليوم السبت، تدفق المتسوقون في العاصمة تيرانا إلى الأسواق لشراء الطعام، مع إيلاء اهتمام ضئيل للتدابير البعيدة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يتبرع بـ 500 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم قراره حول ضم حسام عاشور

منذ ساعة

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 5 ساعات

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

منذ أقل من ساعتين

ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

منذ 18 دقيقة

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

03:27 م

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

04:36 م

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

04:15 م

الزمالك يُحارب الأهلي في صفقة الموسم.. ويقترب من ضم بديل رمضان صبحي الذهبي

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status