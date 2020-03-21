ورقة أخيرة يستخدمها الأهلي مع عاشور لعدم رحيله إلى الزمالك

مازال الأهلى لديه ورقة أخيرة يضغط بها على حسام عاشور، قائد الفريق لإقناعه بالاعتزال وتوفير منصب إدارى أو فنى له داخل النادى بدلا من الانتقال لنادي آخر.









ويسعى جاهداً النادي الأهلي لعدم انتقال حسم عاشورإلى الزمالك، خصوصا أنه يملك تاريخا كبيرا مع المارد الاحمر.





وكما تلقى عاشور اتصالا من مدير الكرة بالنادى الاهلي سيد عبدالحفيظ، ، طالبه بحسم موقفه والموافقة على مطالب لجنة الكرة والابتعاد عن التصريحات الإعلامية وتهدئه الأوضاع للحفاظ على مستقبله مع الأهلى والعلاقات الجيدة التى تربطه بالإدارة والجماهير.









وخلال الأيام الماضية تلقى عاشور عروض كثيرة بعد إعلان الأهلى التخلي عن جهوده بعد انتهاء عقده فى نهاية الموسم الحالى أبرزها فريقي الزمالك وبيراميدز.