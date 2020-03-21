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برشلونة وريال مدريد يدرسان تخفيض 30% من رواتب اللاعبين

السبت 21/مارس/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، في السير على نهج قرار الكالتشيو الإيطالي، والذي فرض قانون جديد بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30% من الموسم الحالي، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب الجميع بلا استثناء. 

 

ولا تزال مواعيد عودة المنافسات المحلية والأوروبية لكرة القدم مجهولة، مع توقعات بعوتها مرة أخرى في الأيام الأولى من شهر مايو المقبل.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصدر إيطالي، أن ماروتا المدير التنفيذي لانتر ميلان اتصل بالعديد من الأندية الأوروبية واقترح أن يقوموا بتطبيق نفس الفكرة وتخفبض رواتب اللاعبين بنسبة 30%.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة من أوائل الأندية التي وافقت على هذا الاقتراح من أجل تقليل الخسائر.

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