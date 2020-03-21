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الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

السبت 21/مارس/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا شهدنا اليوم انخفاضا في كمية السحب بشكل كبير مع زيادة فترات سطوع الشمس في العديد من المدن بما فيهم العاصمة القاهرة، منوهًا بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومتوسطة الشدة على مناطق من سيناء. 

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الامور سوف تستقر تمامًا مساء اليوم، على أن نشهد استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من فجر الأحد، مع هدوء سرعات الرياح يؤدي لفتح الموانئ التي تم إغلاقها من قبل.

ونفى مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، ما تردد حول تعرص البلاد لموجة جديدة من الطقس السيئ، مشددًا على أن حتى نهاية الأسبوع الطقس مستقر تمامًا وخرائط التنبؤات تؤكد أن الأجواء مستقرة، مناشدًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد القاهرة غدا الأحد، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة صباحا مع شوائب عالقة ورياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى الوجه البحري سيكون لطيفا صباحًا وشديد البرودة ليلا والرياح ستكون أغلبها نشطة مثيرة للأتربة غربا.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد شمال الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائبا عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وأوضح الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يتعلق بشمال الصعيد، فيشهدا طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
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موجة طقس سيئة تضرب القاهرة الحرارة الأرصاد أخبار مصر

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